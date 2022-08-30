Batman Belediyesi, vatandaşların hizmetinde kullanılmak üzere kombine kanal açma aracı satın aldı.

Batman Belediyesi, vatandaşların hizmetinde kullanılmak üzere kombine kanal açma aracı satın aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her geçen gün büyüyen ve gelişen Batman’da meydana gelebilecek kanal tıkanmalarının önüne geçmek amacıyla alınan araç sayesinde hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Yüksek basınçlı suyu sayesinde foseptik çukur tıkanması, boşaltılması, tıkanan kanalların açılması hizmetinde kullanılacak araç, hem vidanjör hem de kanal açma hizmetini aynı anda yürütüyor. Batman Belediyesi Su ve Kanalizasyon (BASKİ) Müdürlüğü envanterine kazandırılan araç, 12 bin litre kirli suyu haznesinde tutabilecek kapasiteye sahip. Son altı ayda 11 bin 716 kanalı temizleyen Batman Belediyesi, satın alınan kombine kanal açma aracı sayesinde kanal tıkanmalarına daha hızlı müdahale edebilecek.