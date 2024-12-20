Batman’ın Kozluk ilçesinde, Erzen antik kenti balıklı gölde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarına başlandı.

Batman Valisi Ekrem Canalp’in desteğiyle İl Özel İdaresinin finansmanıyla Kozluk Kaymakamlığı ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından başlatılan projede çalışmalar hızla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, ’’Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip, Roma döneminden bu yana inanç ve sağlık turizmi açısından önemli bir merkez olan gölümüzü başlattığımız proje ile turizme kazandırmayı hedefliyoruz. Balıklı göl ziyaretçilerin hem tarihi atmosferi soluyacakları hem de doğayla iç içe vakit geçirecekleri bir alan olacak. Proje ile yürüyüş alanı, park alanı, göl etrafında taş duvar, yürüyüş yolunda banklar, çardaklar , köprüler, sosyal donatı alanları ve ağaçlandırma, çevre düzeni ve peyzaj çalışmaları ile toplamda 10 dönüm yeşil alan oluşturmayı planlıyoruz. Yapılan çalışmalar ilçemize ve bölgemize hayırlı olsun’’ dedi.