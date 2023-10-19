Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) hastane statüsüne kavuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve İl Sağlık Müdürü Semih Canpolat’ın girişimleri sonucu Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın destekleri ile Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Batman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi oldu. Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin hastaneye dönüşmesi ile artık Batman’daki diş hastalarının diğer illere sevk edilmeyeceği belirtildi.

Hastane müjdesini kente duyuran İl Sağlık Müdürü Semih Canpolat, Batman’ın bölgenin sağlık merkezi konumunda olduğunu söyledi. Artık Batman’da önemli diş ameliyatlarının da yapılabileceğini belirten Canpolat, “Bu önemli değişiklikle birlikte uzman diş hekimi kadro sayımız ve çeşitliliği artacak, sağlık personel sayımız artacak ve dışarı sevk sayılarımız azalacaktır. Hastanemize ayrıca 5 yatak tahsis edilmesiyle, genel anestezi altında yapılan işlemlerin eğitim ve araştırma hastanesi yerine hastanemizde yapılmasıyla beraber, sadece diş çekimleri değil, diğer işlemler de yapılabilecek. İleri düzey tetkik ve cerrahi işlem gerektiren kistik ameliyatları, hibrit protez gibi işlemleri artık hastanemizde yapabileceğiz” dedi.