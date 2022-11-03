Batman Belediyesi, 2022 yılı içerisinde asfalt çalışmalarına başladığı günden bu yana serimini gerçekleştirdiği asfalt miktarını kamuoyuyla paylaştı.

Batman Belediyesi, 2022 yılı içerisinde asfalt çalışmalarına başladığı günden bu yana serimini gerçekleştirdiği asfalt miktarını kamuoyuyla paylaştı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kente nitelik kazandırmak, trafik kazalarını minimum seviyeye indirmek ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla yapılan asfaltlama çalışmaları yıl boyunca devam ettiği belirtildi. Belediye ekipleri, daha önce planlanan program çerçevesinde ihtiyaç duyulan noktalara asfalt serimi gerçekleştirmeye devam ediyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, 2022 yılı içinde 95 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

10 aylık zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilen asfaltın uzunluğunun 70,68 kilometreye denk düştüğünü ifade eden Fen İşleri Müdürlüğü, asfalt seriminin 24 bin 336 tonunun asfalt yama çalışmalarında kullanıldığını hatırlattı.