Fen işlerinden temizliğe, eğitim yatırımlarından yeşillendirmeye kadar belediyecilik hizmetlerinin her alanında seferberlik ruhuyla faaliyetlerini sürdüren Eyyübiye Belediyesi, Başkan Mehmet Kuş’un Batıkent TOKİ Mahalle sakinlerine sözünü verdiği mini millet bahçesi niteliğindeki projeyi tamamlamak için durmadan çalışıyor.

İçerisinde eğitim otağı, tenis kortu, botanik park, salon ve çok büyük bir yeşil alan yer alacak 16 bin metrekarelik projede yapısal ve peyzaj çalışmaları devam ederken, kıl çadır eğitim otağı, tenis kortu ve kamelyaların kurulumu tamamlandı. Otomatik sulama sistemleri, aydınlatma ve yürüyüş yollarının yapımına başlanan projede yer alacak botanik parkı için de zemin düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Bu yıl içinde tamamlanması planlanan proje ile Batıkent TOKİ Mahallesi, halkın tüm kesimlerine hitap edecek ve ihtiyaçlarını karşılayabileceği tesislere kavuşmuş olacak. Burada kurulan eğitim otağı ise, hem ortaöğretim hem de yükseköğrenime hazırlanan gençlere öğretmenler nezaretinde özel dershane kalitesinde hizmet sunacak.