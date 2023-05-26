Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un ilçenin sosyo-ekonomik hayatı iyileştirmek, Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip ilçesinde gençlere eğitim ortamları ve sosyal imkanlar sağlamak üzere geliştirdiği yatırım projeleri, gerçekleşmeye devam ediyor.

Kadim şehir Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel mirasının yaşadığı merkez ilçesi Eyyübiye’de, bir yandan her gün binlerce insanın ziyaret ettiği tarihi alanlar başta olmak üzere tüm ilçeyi gece gündüz temiz tutmaya çalışan Eyyübiye Belediyesi, diğer yandan da halkın tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılayacağı alanlar oluşturuyor. Yapımı devam eden projelerden biri de, Eyyübiye’nin modern yüzü olan Batıkent TOKİ Mahallesi’nde yer alıyor. Mini bir millet bahçesi niteliğindeki projede tenis kortu ve çok maksatlı salon tamamlanarak hizmete sunulurken, aynı alanda yer alacak eğitim otağı ve botanik parkı inşaatları ise devam ediyor. Toplam 16 bin metrekarelik alana sahip proje tamamlandığında, bölgede yaşayanlar hem yemyeşil bir park alanına kavuşmuş olacak hem de gençlerin spor ve eğitim hayatlarında yeni pencereler aralanacak.

Devasa yeşil alanlara ve geçen yıl hizmete sunulan Aile Otağına sahip olan Batıkent TOKİ Mahallesi, buraya yapılan projenin tamamlanmasıyla çok zengin bir donatıya sahip olacak.