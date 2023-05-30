Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un sosyal hizmet belediyeciliği anlayışıyla projelendirdiği ve geçen yıl hizmete sunduğu Batıkent Aile Otağı, hem bölge sakinlerinin hem de tüm Şanlıurfalıların uğrak mekanı haline geldi.

Şanlıurfa’nın sıcak ve kuru havasının dışına çıkmak, çimler üzerinde oturup, çay kahve içerek güzel bir vakit geçirmek isteyenler, soluğu Eyyübiye Belediyesi’nin Batıkent TOKİ Mahallesi’ndeki aile otağında alıyor.

Eyyübiye Belediyesi’nin işlettiği ve birinci sınıf restoran kalitesiyle hizmet sunduğu Batıkent Aile Otağı’nda çay, kahve gibi sıcak içecekler, soğuk meşrubat ve meyve suları, tatlı ve yaş pasta gibi ürünler çok uygun fiyatlarla vatandaşlara sunuluyor. Çocuklu aileler ve arkadaş gruplarının çok kaliteli zaman geçirebilecekleri, misafirlerini ağırlayabilecekleri nitelikte hizmet sunulan Batıkent Aile Otağı’na hem şehir içi otobüslerle hem de özel araçla çok rahat ulaşım imkânı bulunuyor. Otopark sorunu bulunmayan otağa gelenler, şehir merkezinden çok farklı iklimi ve temiz havasıyla kendilerini başka bir şehirde hissediyor.

“Para kazanmayı öncelik etmedik”

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, belediyeciliğin asli görevleri dışında sosyal belediyeciliğe de çok önem verdiklerini ve Batıkent Mahalle sakinlerinin talebi çerçevesinde Eyyübiye Belediyesi’ne böyle bir sosyal tesis kazandırdıklarını ifade etti. İki yıl önce yapımına başladıkları ve geçen yıl hizmete sundukları tesiste, nezih bir ortamda vatandaşların çaylarını yudumladığını belirten Kuş, “Biz burada para kazanmayı öncelik etmedik. Tek bir hedefimiz vardı. Vatandaşımız gelsin, uygun fiyatlarla hem çaylarını kahvelerini içsinler, pastalarını tatlılarını yiyip güzel bir zaman geçirsinler istedik. Cenab-ı Mevlam bu günleri bizlere gösterdi” diye konuştu. Akşamları sık sık Batıkent Aile Otağı’nı ziyaret ederek hem sunulan hizmetleri denetleyip, hem de vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Kuş, daha önce üç aile otağı planladıklarını ancak pandemi süreci, deprem ve sel gibi afetler nedeniyle planlarının aksadığını belirterek, bu yıl itibariyle en az bir aile otağı daha ilçeye kazandıracaklarını söyledi.

Vatandaşlar hizmetten memnun

Eyyübiye Belediyesi’nin sosyal tesislerinden olan Batıkent Aile Otağına geldiklerinde, kendilerini Urfa’dan farklı bir şehirde hissettiklerini belirten vatandaşlar ise, hem arkadaşlarıyla hem de ailece buraya gelip güzel vakit geçirdiklerini, fiyatların da oldukça uygun olduğunu belirterek, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür etti.