Yunanistan’ın İskeçe şehrinde Batı Trakya Türklerini bir araya getiren özel bir iftar programı düzenlendi. Başiskele Belediyesi ve İskeçe Müftülüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, soydaşlar aynı sofrada buluşarak Ramazan’ın manevi atmosferini paylaştı.

İftar programı öncesinde çocuklar için sevilen tiyatro oyunu Rafadan Tayfa sahnelendi. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu ve akşam ezanının okunmasıyla birlikte davetliler oruçlarını açarak iftarın huzurunu hep birlikte yaşadı.

"Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum"

Programda konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, burada Batı Trakya Türkleri soydaşlarıyla birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Yasin Özlü, "Bu güzel Ramazan ayında sizlerle birlikte olmaktan, aynı sofrayı paylaşmaktan ve hep birlikte orucumuzu açarak bu mübarek günlerin manevi huzurunu birlikte yaşamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizlerle birlikte olmamıza vesile olan Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’na ve İskeçe Müftülüğü’ne çok teşekkür ediyorum. Kurulan bu birlik, beraberlik ve kardeşlik soframıza teşrif eden, ekmeğimizi ve suyumuzu paylaşan tüm soydaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin" dedi.

"Türkiye vatandaşlarının ve soydaşlarının yanında"

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren de, Türkiye’nin dünyanın her yerindeki vatandaşlarının ve soydaşlarının yanında olduğuna dikkat çekti. Eren, geçtiğimiz haftalarda Almanya, Hollanda, Kuzey Makedonya ve Suriye’deki Türklerle bir araya geldiğini, önümüzdeki günlerde de Azerbaycan’a gideceğini belirtti. Bölgedeki Türk toplumunun tarih boyunca barışın, huzurun ve istikrarın sembolü olduğunu vurgulayan Eren, kimliğin korunması için dilin ve kültürel değerlerin yaşatılması gerektiğini söyledi.

Ayrıca Abdullah Eren, konuşmasının sonunda iftar sofrasının kurulmasına vesile olan Belediye Başkanı Yasin Özlü’ye teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ise iftar programında yaptığı konuşmada, bölgedeki Türk ve Müslüman varlığının en büyük göstergelerinin camiler, minarelerde yankılanan ezanlar, mihraplarda okunan Kur’an-ı Kerim ve hutbeler olduğunu söyledi. Yılmaz, kimliğin korunması için dil ve din unsurunun önemine dikkat çekerek, Batı Trakya’da Türkçe’nin yaşatılmasının ve dini değerlerin korunmasının, kültürel kimliğin devamı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Ramazan’ın birlik ve beraberlik için önemli bir zaman dilimi olduğunu anlatan Yılmaz, Türkiye’nin sınırlarının haritalarla sınırlı olmadığını, gönül coğrafyasının Balkanlardan Türkistan’a kadar uzandığını ifade etti.