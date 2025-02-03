Kocaeli’de Batı Trakya Türklerinin, tarih boyunca karşılaştıkları zorluklara rağmen kültürel miraslarını ve kimliklerini koruma mücadelesi Milli Direniş Günü’nde bir kez daha vurgulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Batı Trakya Türklerini, 29 Ocak Milli Direniş Günü’nde unutmadı. 29 Ocak 1988 ve 1990 tarihlerinde Batı Trakya’da fanatik milliyetçilerin saldırıları sonucu büyük acılar yaşayan Türkler, o dönemdeki direniş ve mücadeleleriyle hafızalarda yer etti. Bu trajik olaylar, Batı Trakya Türklerinin özgürlük ve kimlik mücadelesinin simgesi haline geldi. Bu anlamlı gün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Batı Trakya Türkleri İzmit Şubesi tarafından düzenlenen "29 Ocak Milli Direniş Günü" programı ile anıldı. 29 Ocak Milli Direniş Günü programı, İzmit Antikkapı’da başladı. Programda, Batı Trakya Türklerinin, tarih boyunca karşılaştıkları zorluklara rağmen kültürel miraslarını ve kimliklerini koruma mücadelesi vurgulandı. Protokol konuşmalarının ardından katılımcılar, Milli Kimlik ve Direniş Anıtı’na yürüdü. Yürüyüşün sonunda, 29 Ocak 1990 tarihinde yaşanan acı olaylar anılarak, Batı Trakya Türklerinin direnişine saygı göstermek amacıyla anıta karanfil bırakıldı.

"Bu olaylar, kimliksizleştirme gayretlerinin bir parçasıydı"

Programda konuşan Başkan Büyükakın, Batı Trakya’daki Türklerin karşılaştığı zorluklara değinerek, 29 Ocak’ın sadece bir tarih değil, aynı zamanda Batı Trakya’daki Türklerin varlığını hedef alan saldırının simgesi olduğunu vurguladı. Başkan Büyükakın, "Bu olaylar, kimliksizleştirme gayretlerinin bir parçasıydı. O topraklarda yaşayan soydaşlarımız bu kimliksizleştirme çabasına karşı efsanevi direniş gösterdi. Biz de bugün bu direnişe saygımızı gösteriyor, onları yad ediyoruz. Unutturmamaya çalışıyoruz. Çünkü unutulmaması gereken tarihi bir dönüm noktasıdır. Bizim sonsuza kadar savunmamız gereken bir milli duruşumuz var. Bu duruşu kaybetmeden, gelecek nesillere aktarmalıyız" dedi.

"29 Ocak, Batı Trakya Türklerinin kimlik ve hak mücadelesinde bir direniş sembolüdür"

Ayrıca, bu milli duruşun ayakta kalmasında emeği geçenlere teşekkür eden Büyükakın, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu dava, sizlerin kararlılığı ve mücadelesiyle ayakta duruyor. Unutmayın, milli şuur, o şuurla hareket edenlerle birlikte varlığını sürdürebilir. 29 Ocak, Batı Trakya Türklerinin kimlik ve hak mücadelesinde bir direniş sembolüdür. Bugün, zulme boyun eğmeyen, varlığını ve değerlerini korumak için mücadele eden soydaşlarımızı anıyor, bu yolda ömrünü adayan Dr. Sadık Ahmet ve hayatını kaybedenleri rahmetle yâd ediyoruz. Onların mirası, yalnızca geçmişin değil, aynı zamanda yarının da teminatıdır. Mücadeleleri yolumuzu aydınlatmaya devam edecek" diye konuştu.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise "29 Ocak Milli Direnişine emek veren, bir sürü zorluk çeken ve bu yolda ölene kadar mücadelesini sürdüren başta Dr. Sadık Ahmet olmak üzere tüm vefat edenleri saygı ile anıyorum. Batı Trakya’daki varlığımızı ve geleceğimizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.