Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Keşan Şubesi Başkanı Ayhan Beyli, işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Keşan Şube Başkanı Ayhan Beyli istifasını yazılı yaptığı açıklama ile duyurdu.



Başkan Beyli, 1996 yılında kurulan KEŞAN ŞUBESİ derneğimizin birçok Yönetim Kurulu Üyelikleri ile görev yaptığı 29 Şubat 2020 tarihinden bu yana başkanlık görevini BTTDD Keşan Şubesi olarak azınlık olarak Lozan’la Yunanistan’a bırakılan ve de hakları her zaman yok sayılan Batı Trakyalı soydaşlar adına yaşadıkları sorunlar dolayısıyla Türkiye arasında köprü vazifesi olarak sorunlarının giderilmesi adına başkanlık görevi yaptığım derneğimizde Yönetim kurulu üyelerimizle uyum içerisinde çalışarak bu görevimi icra ettiklerini belirtti.

Beyli, Batı Trakya’da yaşayan soydaşlarımızın azınlık haklarını arama noktasında herkese eşit düzeyde siyasi görüş gözetmeksizin görevinde başarılar dilerken, manevi desteğini de her zaman vermeye hazır olduğunu söyledi.

Beyli, istifasının ardında Dernek Tüzüğü gereği Yönetim kurulunun verileceği karar doğrultusunda geçici olarak başkanlık görevine gelen arkadaşın 3 ay içerisinde kongre kararı alarak olağanüstü kongre yapılarak yeni yönetimin oluşturulacağını ve kongrede seçilerek göreve gelen arkadaşlara da zorlu görevde başarılar diledi.