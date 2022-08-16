Muğla’nın Fethiye ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi adına gerçekleştirilen Telmessos yüzey araştırmaları çerçevesinde kaymakamlık bünyesinde kurulan Batı Lykia Kültürel Varlıklarını Araştırma Merkezi’nin amacı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlenirken, merkezin yapacağı çalışmaların Fethiye tarihine ışık tutacağı belirtildi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi adına gerçekleştirilen Telmessos yüzey araştırmaları çerçevesinde kaymakamlık bünyesinde kurulan Batı Lykia Kültürel Varlıklarını Araştırma Merkezi’nin amacı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlenirken, merkezin yapacağı çalışmaların Fethiye tarihine ışık tutacağı belirtildi.

Fethiye Kaymakamlığı Toplantı Salonu düzenlenen toplantıya; Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Telmessos Yüzey Araştırmaları Başkanı Prof. Dr. İsa Kızgut, Arkeoloji görevlisi Liverpool Üniversitesi Doç. Dr. Alan Greaves, Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi Alev Türkan Özcan, Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Dr. Nisa Yılmaz Erkoran, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi Kültür Varlıkları Görevlisi Arkeolog Selda Yıldızkat katıldı.

2021 yılında başlayan ilk etap çalışmalarında Şövalye Adası karasal ve su altı kalıntılarının tespitinin yapıldığını kaydeden Telmessos Yüzey Araştırmaları Başkanı Prof. Dr. İsa Kızgut ikinci bölüm çerçevesinde Şövalye Adası’nın su altı kalıntılarının incelenmeye devam edileceğini belirtti. Öte yandan çalışma dahilinde Fethiye genelinde incelemelerde bulunacağı ifade edildi.

Prof. Dr. İsa Kızgut, “Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi adına Telmessos Yüzey Araştırmaları 2021 yılında başlamış, ilk etapta Şövalye Adası karasal ve su altı olmak üzere tüm kalıntıların tespiti ve belirlenmesi üzerine çalışılmıştır. Bu sezon, Şövalye Adası sualtı kalıntıları incelenmeye devam edilecek, aynı zamanda diğer ekip Fethiye merkez yerleşimde, Çiftlik Mahallesi ile Koca Çalış Tepesi’nde araştırmalar gerçekleştirecektir. Bu çalışmalar sürerken, Kaymakam Alper Balcı ile Araştırma Başkanlığı arasında yapılan görüşmeler sonrasında Fethiye ve çevresinin kültürel varlıklarını irdelemek ve envanterlemek üzere bir Araştırma Merkezi kurulmasına karar verildi. Batı Lykia Kültürel Varlıklarını Araştırma Merkezi, Fethiye ve çevresi ile ilgili soyut-somut tüm kültürel değerleri araştırıp envanterleyecek, yerli ve yabancı bilim insanları tarafından Fethiye ile ilgili yapılan araştırmaların sonuçlarını halka duyurmak için konferans, sempozyumlar ve diğer etkinlikler düzenleyecek” dedi.

Açıklamasını sürdüren Prof. Dr. Kızgut, “Araştırma Merkezi, görevini başarabilmek ve amaçlarına ulaşabilmek için Fethiyelilerin desteği ve katkılarına ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle Fethiye halkının evlerinin veya bahçelerinin duvarlarında ya da bağımsız halde bulunan tarihsel bir kalıntıyı merkeze haber vererek değerlendirilmesini sağlaması Fethiye tarihine ışık tutmuş olur. Veya aile bireylerinin arşivinde ya da belleğinde soyut kültüre ait bilgi varsa bunu da merkezdeki ilgili akademisyenlerle paylaşıp arşive katabileceklerdir. Merkez üyeleri farklı branşlarda akademisyenlerden oluşmaktadır. Sonunda tüm bu çalışmalar kitap ya da ciltler halinde yazılarak tarihe izler düşülecektir” diye konuştu.

Fethiye Kaymakamı Alper Balcı da konuşmasında, “Göreve başladığımda hemen ziyaretime geldi. Anlattıkları bende büyük bir heyecan uyandırdı. Yürüttükleri çalışmaların Fethiye tarihine ışık tutacağını bana söyledi. Bütün çalışmalara destek olacağımı söyledim. Hemen bizden bir yer istediler. Kaymakamlığımızda müsait olan alt katı kendilerine tahsis ettik ve lojistik desteği sağladık. 4 ayda kendileri de teşkilatlandılar. İnşallah bu çalışma Fethiye’nin tarihine ışık tutacak. Fethiyeli vatandaşların da bu çalışmaya aktif olarak katılmaları lazım. Ellerinde bulunan, gördükleri tarihi yapıları bize bildirmeleri gerekmektedir. Böyle daha anlamlı olur. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bence bu bir milat. Eğer burada ki çalışmalarımız somut bulgulara ulaşırsa, bundan sonraki büyük çalışmaların yolunu açacaktır. Bu nedenle ben ekip üyelerine, merkez bünyesinde görev yapacak akademisyen görevlilere başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.