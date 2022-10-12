Batı Karadeniz’in Efes’i olarak adlandırılan Prusias ad Hypium Antik Kenti ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Alanda kazı çalışmaları da devam ediyor.

Batı Karadeniz’in Efes’i olarak adlandırılan Prusias ad Hypium Antik Kenti ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Alanda kazı çalışmaları da devam ediyor.

Düzce’nin Konuralp Bölgesi’nde bulunan Prusias ad Hypium Antik Kenti’nde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izinleriyle, Düzce Belediyesi tarafından, yürütülen kazı çalışmaları sürüyor.

Kazı çalışmalarında yeni bulgular açığa çıkarılırken bir yandan da ziyaretler sürüyor. Düzce Üniversitesi öğrencileri, Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emre Okan’ın rehberliği ile Prusias ad Hypium Antik Kenti’ni gezerek öğrendiler.

Öğrenciler, tarihi milattan önce 3. yüzyıla kadar dayanan Antik kenti çok beğendi.