Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı ve iç kesimlerde zirai don hadisesine karşı uyarı yaptı.

Balkanlar üzerinden gelecek soğuk havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı ve iç kesimlerde Zirai Don hadisesi bekleniyor. İç Anadolu bölgesi (Ankara, Kırıkkale, Çankırı) ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, ile Bartın, Zonguldak, Düzce’nin iç kesimleri) 18 Mart 2025 gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı" denildi.

Soğuk havanın 19 Mart 2025 00:00 ile 22 Mart 2025 09:00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.