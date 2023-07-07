DÜZCE(İHA) – Batı Karadeniz Bölgesinde Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Pazar günü gece saatlerine kadar sürmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece (8 Temmuz 2023 saat 01.00) saatlerinden sonra Zonguldak, Düzce ve Bartın’da yerel olarak şiddetli ve aşırı (100 kg/m2 üzeri), 08.07.2023 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Bolu ve Karabük çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.