Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği dönem toplantısı Bilecik’te yapıldı. Toplantıya Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’de katıldı.

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği dönem toplantısı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Gerçekleştirilen toplantıda öğrencilerin kamu hastanelerinde uygulama yapmaları, yazılım alanında işbirliği, ortak projeler oluşturulması konuları konuşuldu.

Toplantıya katılan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir toplantının çok verimli geçtiğini belirterek ev sahipliği nedeniyle Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü ve Prof. Dr. Şükrü Beydemir’e teşekkür etti.