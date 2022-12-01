Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak illerini kapsayan Batı Karadeniz bölgesine DSİ tarafından 69 Taşkın Erken Uyarı Sistemi (TEUS) kuruldu.

Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak illerini kapsayan Batı Karadeniz bölgesine DSİ tarafından 69 Taşkın Erken Uyarı Sistemi (TEUS) kuruldu.

Son 2 yıldır Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel ve taşkınlar sonucu DSİ tarafından Bartın’ın ırmak ve akarsuların yükseltici ve debi değerlerini merkezden takip amaçlı erken uyarı sistemleri kuruluyor.

DSİ 23.Bölge Müdürlüğü yetkileri, kendi sorumluluk sınırları içerisinde yer alan havzalarda yerleşim yerleri içerisinden geçen ve taşkın riski arz eden akarsuların etüt edilerek, taşkın erken uyarısına yönelik seviye gözlem istasyonlarının kurulmasına uygun olan 69 adet nokta belirlendiğini açıkladı.

Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak illerinde belirlenen 69 noktaya tüm erken uyarı sistemlerin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanacağı belirtildiği açıklamada; "Son yıllarda küresel iklim değişkenliğinin etkileri ülkemizde de hissedilmeye başladı. Bu iklim değişkenliği sonucunda noktasal yağış miktarları oldukça artmakta ve taşkınlara sebep olmaktadır. Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisinde son iki yılda yaşanan sel felaketleri bu durumu ispatlar niteliktedir. Yaşanan doğal afetler sonucunda çok sayıda can ve mal kaybı meydana gelmiştir. Bu nedenle Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisinde bulunan Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak illerinde taşın erken uyarı sistemi kurulması için 69 adet nokta yapılan etüt ver değerlendirmeler sonucunda tespit edilmiştir. 69 adet istasyondan 15’i Zonguldak’a 13’ü Bartın’a, 12’si Karabük ve 29’u da Kastamonu’ya kurulması planlanmaktadır. Bugün itibari ile 42 istasyonun kurulumu tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir. Taşkın Erken Uyarı Sistemi, tespit edilen dere veya çayda su seviyesinin anlık olarak izlenmesi ve kritik seviyelerde operatörlerimize uyarı vererek yerleşim yerlerindeki vatandaşların dere yataklarında uzaklaşmasını sağlayarak can ve mal kaybının önlenmesidir" ifadelerine yer verildi.

Köylü sakinlerinden Niyazi Yalçın, "Burası Bartın Ulus İlçesi Ağaköyü inciler mahallesinde köprünün üstünde bulunmaktayız. Geçen 15 Eylül de sel afeti oldu ve aşağı yukarı 40 evin, araziler su altında kalıp doğal afet yaşandı. 2021 yılı 14 Ağustos’ta da doğal afet yaşandı. Bu afette Bartın’da bir teyzemiz vefat etmiştir. Batı Karadeniz bölgesinde tane vefat oldu. Şu gördüğünüz cihazı yapmışlar. Yani halkımızı korumak için doğal afetlerden korumak için yapmışlar. Onlardan Allah razı olsun diyoruz" dedi.