Kayseri polisinin doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde götüren araçta yaptığı aramada 432 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri polisinin doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde götüren araçta yaptığı aramada 432 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan analiz çalışmalarında O.K., M.K. ve A.K.’nin doğu illerinden batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri tespit edildi. Ekiplerce şüpheli araç takip edilerek durduruldu. Araç ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 432 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan işlem yapılarak gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.