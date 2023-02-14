Samsun Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında görüşülen ’Batı Çevre Yolu’nun 211 hektarlık alanını kapsayan ilave nazım, uygulama imar planı ve değişikliği teklifi oy çokluğu ile kabul edildi. Kürtün Vadisi’ndeki imar planı değişikliği maddesi ise jeolojik ve jeoteknik çalışmalar için komisyonda bekletildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında görüşülen ’Batı Çevre Yolu’nun 211 hektarlık alanını kapsayan ilave nazım, uygulama imar planı ve değişikliği teklifi oy çokluğu ile kabul edildi. Kürtün Vadisi’ndeki imar planı değişikliği maddesi ise jeolojik ve jeoteknik çalışmalar için komisyonda bekletildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Komisyonlarda görüşülen Batı Çevre Yolu plan değişikliği teklifi ile Kürtün Irmağı çevresinin yatay mimariye açılmasını öngören maddeler mecliste görüşüldü.

Kürtün Vadisi komisyonda bekletilecek

Millet İttifakı meclis üyeleri söz konusu 2 maddenin de yasalara uygun olmadığını ileri sürerek karşı çıktı ve eksikliklerin giderilerek tekrar meclise getirilmesini istedi. AK Parti Grup Başkanvekili Recep Kemal Certel, Kürtün Vadisi’ndeki imar planı değişikliğiyle ilgili “Maddeyle alakalı müşterek komisyon raporunun Çatalarmut Mahallesi’nde revize imar planını esas jeolojik, jeoteknik etüt raporu ile değerlendirilmesi gereken yeni jeolojik, jeoteknik çalışmaların başlatıldığından etüt çalışmaları tamamlandıktan sonra imar planlarının değerlendirilmesi için aynı komisyonda bekletilmesini teklif ediyorum” dedi. Certel’in bekletme teklifi meclis üyelerinin oybirliği kararı ile kabul edildi.

“Batı Çevre Yolu’ndaki kat yüksekliği 4 kat olacak”

Söz konusu imar planındaki detaylar hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Demir, “Bu plan meclisten geçmesin’ derseniz öyle bir şey yok. Katkı sağlayacak her türlü ifadeye değer veririz. Meclisin komisyon toplantısına dönüşmemesi gerekiyor. Burası siyaset yapma yeri değil. Sizin bu konuda karneniz sıfıra yakındır. Sadede gelirsek; tarım görüşü alanla ilgili dosyada yok. Bakan ile bunu konuştuk. Geniş bir alan olduğu için 3’e böldük. Tarım görüşü için gerekli deliller toplanıyor. Bakanlık o deliller toplandıktan sonra topyekun görüş verecek. Biz bu maddeyi geri çekmedik. İtirazlar olmuştu bir baktık planı değiştirdik. Bu plan neredeyse sıfırdan çalışıldı. Yeni planın özelliği tamamı emsaldir. Plan geçtiğinde neredeyse tapular kesilecek vaziyette olacak. Her arsa kendi tarlasının olduğu yerden tapu alıyor. Adalet, hakkaniyet tam. Kat ise 4 kat olacak. 3-5 değil, 4 kat. 1 emsal olacak. Burada yollarla ilgili hizmet satın aldık. İmar planındaki tüm yollar tek tek yerinde tespit yapıldı. Yol çiziyoruz ama yapılabilir mi onaydan geçirdik. İkinci etap için de İncesu taraflarında çalışılıyor. Sonrasında diğer bölgelere de çalışılacak. Yeşilkent Kavşağı inşasına çok yakın zamanda başlıyoruz. Arkasından Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda ciddi kaymalar var. Orada da çalışma olacak. O bölgede derhal jeofizik etütleri yapmamız gerekiyor. Yollar noktasında çok ciddi para harcayacağız. Yeşilkent Kavşağı ile beraber Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı 40 metreye çıkıyor, çevre yoluna direkt bağlanıyor, bulvara dönüşüyor. Ayrıca Kamalı Bulvarı’na çalışıyoruz. Atakum’da trafiği rahatlatıcı olarak Batı Çevre Yolu’nun yanı sıra ek tedbirler de alıyoruz. Planın özelliği bu” diye konuştu.

Yeni çevre yolundaki imarın yatay mimari şeklinde olacağına da değinen Başkan Demir, ayrıca şunları söyledi:

“Plan kabul edilince herkes tapusunu kendi parselinden alacak. Tarım görüşü yeni planlarda kolay verilmiyor. Bakanlık orayı şifahi olarak olur verdiler, resmi yazıyı bekliyoruz. Süreci bir taraftan da çalıştırmak zorundayız. İnşallah 2023’te Batı Çevre Yolu’nu ihale ettirmeyi planlıyoruz. Batı Çevre Yolu’yla ilgili derhal kamulaşma kararı alacağız. Biz 2023 yılında inşallah bu süreci de çalıştırmaya başlıyoruz. Yeni plan tam bir yatay mimari. Botanik bahçe içersin de yeni bir şehir olduğunu düşünün, bulvar ve okullarıyla. Onun için bu plana hepinizin katkı vermesini istirham ediyoruz. Her türlü uyarı ve eleştirilere de açığız. Bakın bu mecliste 4. yıla gidiyoruz. Şurada meclislerin oyunu verirken asla hakkaniyetten sapan bir karar asla olmamıştır. İşte Çatalarmut’u değerlendireceksiniz. Fatma Varank geldiğinde biz o planı olgunlaştırmıştık. O ara baktık ki hem Kadıköy bölgesinde hem de orada bir kısım alanlar AFAD başkanlığı tarafından heyelanlı bölgeden çıkartılmış. Biz de heyelan bölgesi olarak gözüküyor. Biz bunu alıp bakanımıza belirttik. Eğer burası heyelanlı bölgeden çıkmışsa bunu bir inceleyelim dedik. Bakanlıkla beraber çalışmayı yaptık. Bakanlığın ekipleri geldi. Orada 6 ay fazla zaman verdik. Sonra baktık ki buraları imar yapılabilecek alanlar olarak gördük. Bunun için meclise geldik. Son durumda zeminin yapıyla bağının bir kez daha test edilmesi lazım. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda da bunu yapacağız. Kürtün Irmağı ve sizin bahsettiğiniz alanlar korunuyor. Oralarda yapı yok. Bunu biz şekle sokuyoruz. Şehrin içindeki her plansız alan risktir. Bunu başka şekle sokmak doğru değil” şeklinde konuştu.

Batı Çevre Yolu’nu ilgilendiren madde oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı.