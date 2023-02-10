Samsun Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısında görüşülen Batı Çevre Yolu’nun 211 hektarlık alanını kapsayan ilave nazım, uygulama imar planı ve değişikliği teklifi oy çokluğu ile kabul edilerek meclise havale edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısında görüşülen Batı Çevre Yolu’nun 211 hektarlık alanını kapsayan ilave nazım, uygulama imar planı ve değişikliği teklifi oy çokluğu ile kabul edilerek meclise havale edildi.

Meclisten ilgili komisyonlara havale edilen maddelerin görüşüldüğü Samsun Büyükşehir Belediye Komisyonu Şubat Ayı Toplantısı, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Komisyonlarda görüşülen Batı Çevre Yolu plan değişikliği teklifi ile Kürtün Irmağı çevresinin yatay mimariye açılmasını öngören maddeler meclis üyeleri tarafından uzunca tartışıldı.

Millet İttifakı meclis üyeleri söz konusu 2 maddenin de yasalara uygun olmadığını ileri sürerek karşı çıktı ve eksikliklerin giderilerek tekrar meclise getirilmesini istedi. Maddelerle ilgili ek plan notlarının ve açıklamalarının da ellerine son dakikada ulaştığını ifade eden Millet İttifakı üyeleri, maddelere ‘ret’ oyu vereceklerini belirtti.

"Üniversitenin üzerinden geçecek"

Cumhur İttifakı üyeleri ve Başkanvekili Nihat Soğuk ise Batı Çevre Yolu plan teklifinin daha önce de meclise geldiğini ve oy birliği ile meclisten geçtiğini hatırlatarak, şu anda yeni bir şey oylamadıklarını, eski plana yapılan itirazlar üzerine Atakum’daki üniversitenin altından geçecek çevre yolunun planını trafiği daha da rahatlamak adına üniversitenin üzerinden geçirecek şekilde işlediklerini açıkladı.

"16 km’lik bu yolun açılması için plan yapıyoruz"

Söz konusu plan değişikliği teklifi hakkında meclisi bilgilendiren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, “Yaptığımız ilave ile Atakum Belediyesi’nden gelen planın dışına taşılmadı. Bizim meclisten onaylanmayan, Atakum Belediyesi’nin yaptığı plan sınırlarının artı bir sınır yok. Ayrıca burada yaptığımız planlama tamamen batı çevre yolunun açılmasına yöneliktir. 16 km’lik bu yolun açılması için plan yapıyoruz. Bununla ilgili zaten tüm kurumlar ‘gelin bu yolu açın’ demiyor. Bakan ile başkanımızın özel görüşmeleri ile bu yolu açmaya çalışıyoruz. Bu nedenle planı yaparken dikkat ettiğimiz nokta; vatandaşlara uygulama esnasında sadece kendi bulundukları parselden vermek. Yani dışarıdan oraya parsel taşımak veya bir yere götürmek değil. Sadece oldukları yerden parsellerini vererek yolu açmak istiyoruz. Planın asıl amacı; Batı Çevre Yolu’nu açarken vatandaşlarımızı mağdur etmeden kent haklarına göre vermek. Burası sadece şu anda 211 hektarlık alanı kapsıyor. Yani Batı Çevre Yolu’nun 3’te 1’lik kısmını kapsıyor. Peşinden diğer kısmından gidilecek. Yani çok büyük bir planlama alanı değil. Parça parça gidilecek. Plan açıklama notunda yapılaşma koşullarının görülemediği, yapılamadığı açıkça belli oluyor. Yapılaşma koşulu olarak da 1 ve 4 kat. Buralar, yapılaşma olarak çok katlı yapı yapılacak alanlar değil” dedi.

Millet İttifakı üyeleri de Doğu ve Batı Çevre Yollarına karşı çıkmadıklarını, önlerine gelen tekliflerdeki yanlışlıklara karşı çıktıklarını belirterek, maddeye ret oyu verdiler. Batı Çevre Yolu’nu ilgilendiren madde oy çokluğu ile kabul edilerek, karara bağlanmak üzere meclise havale edildi.

Komisyonda ayrıca Kürtün Irmağı çevresinde kısa süre önce satılan parsellerin yatay mimariye açılması teklifi de Batı Çevre Yolu gibi tartışmaya yol açtı. Bu bölgenin alüvyon topraktan oluştuğunu öne süren Millet İttifakı üyeleri maddeye karşı çıkarken, madde oy çokluğu ile kabul edildi.

İlgili komisyonlardan meclise havale edilen maddelerin tamamı Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Kapanış Toplantısı’nda karara bağlanacak.