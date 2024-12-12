Batı Anadolu Şirketler Topluluğu’nun, sağlıklı bir çalışma kültürünü hakim kılmak ve çalışanlarını merkeze alarak operasyonel verimliliği artırmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Öğrenen Organizasyon’ uygulaması, PERYÖN tarafından düzenlenen İnsana Değer Ödülleri’nde ‘Değer Yaratan Uygulamalar’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

İnsan kaynakları alanındaki yenilikçi, üretici ve başarılı uygulamaları tanıtmak ve örnek teşkil eden çalışmaları iş dünyasında yaygınlaştırmak amacıyla Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından düzenlenen İnsana Değer Ödülleri 16’ncı kez sahiplerini buldu. 2008 yılından bu yana iş dünyasında sürdürülebilir uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen İnsana Değer Ödülleri Programı, iş dünyası liderlerini ve çok sayıda insan kaynakları profesyonelini bir araya getirdi. Törende Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, sürekli öğrenen ve gelişen bir kurum kültürü oluşturmak hedefiyle sürdürdüğü çalışmaları ile ‘Değer Yaratan Uygulamalar’ kategorisinde ‘Öğrenen Organizasyon ve Öğrenme Çevikliği’ ödülünü almaya hak kazandı. Şirket adına ödülü Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş aldı.

2.3 milyon dolar kazanç sağlandı

Yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında yaşanan hissedar ve yönetim değişimi sonrası organizasyonel verimlilik konusunu gündemine alan Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, tüm çalışanların katılımı ve gelişimini destekleyen ‘Öğrenen Organizasyon’ uygulamasını 2023’ün Ekim ayında devreye aldı. 1000’den fazla kişiye istihdam sağlayan şirketler topluluğu, öğrenen organizasyon uygulamaları ile çalışanların gelişimini, süreçlere aktif katılımını, karşılıklı saygı ve güven ortamı oluşturmayı önceliklendirdi. Sürdürülebilirlik prensipleri paralelinde bölgenin geleceğine değer katan Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, uygulamayı devreye aldıktan sonra stok yükünü yüzde 24 azaltarak 1.3 milyon dolar; çabuk kazanımlardan ise 1 milyon dolar kazanç elde ederek toplamda 2.3 milyon dolar kazanç sağladı. Sürdürülebilir büyüme ile gelir oluşturarak kârını artırmayı hedefleyen topluluk, 2025 yılının Haziran ayında stok yükünü yüzde 35’e düşürmeyi hedefliyor.