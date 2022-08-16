Alanya Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Payallar Etüt Merkezinde psikolog, odyolog, diyetisyen ve fizyoterapitler 8. ve 12. sınıf öğrencileriyle buluştu.

Alanya Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Payallar Etüt Merkezinde psikolog, odyolog, diyetisyen ve fizyoterapitler 8. ve 12. sınıf öğrencileriyle buluştu.

Alanya Belediyesi etüt merkezlerinde eğitim gören öğrenciler derslerin yanı sıra seminerler ve sosyal etkinliklerle hayata hazırlanıyor. Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Merkezi’nin ardından Alanya’nın batısındaki öğrenciler için hayata geçirdiği Payallar Etüt Merkezi’ndeki öğrenciler için de bir seminer düzenlendi.

Seminerde Psikolog ve Aile Danışmanı Esra Yemez, motivasyon, düzenli ders çalışmanın önemi, şiddeti önleme, şiddet karşısında yapılması gerekenler, akran zorbalığının yol açabileceği olumsuz durumlar hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Diyetisyen Şule Yavuz Demir, sağlıklı beslenme, su içmenin önemi, vitamin ve minerallerin doğru kullanımı konularında, Odyolog Ayşenur Şanlı ise işitmenin önemi, işitme kaybına yol açabilecek olumsuz davranışlar, doğru bilinen yanlışlar konuları öğrencilerle bir araya geldi. Fizyoterapist Ayşegül Özcan ayrıca ergonomi, doğru duruş, esneme ve egzersizin önemi konularını uygulamalı olarak öğrencilere aktardı.

“Seminerlerimize düzenli olarak devam edeceğiz”

Seminerde öğrencilerle bir araya gelen Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, “Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’in ‘her sorun eğitimle aşılır’ vizyonu ile şehrimize kazandırdığı etüt ve destek eğitim kurslarında öğrencilerimize destek sağlayabilmek ve gelecek planlarında onlara yardımcı olabilmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de Payallar bölgesinde bulunan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimizin hedeflerine ulaşma ve kişisel gelişimlerini arttırmaya yönelik bir seminer düzenledik. Bu tarz seminerleri düzenli olarak her ay gerçekleştireceğiz. Seminerde eğitim veren bütün uzmanlarımıza teşekkür eder, öğrencilerimize başarılar dilerim” dedi.