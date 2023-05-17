Antalya, Burdur ve Isparta illerinden gerçekleşen ihracat, 16 Mayıs 2023 tarihi itibariyle 1 milyar 8 milyon 455 bin 568 Dolar oldu. Bölgemizden 1906 firma, 158 ülkeye ihracat gerçekleştirerek, geçen yıla kıyasla 2 gün önce 1 milyar dolarlık ihracat rakamının aşılmasına katkı sağladı. Dünyayı etkisi atına alan ekonomik daralmaya rağmen Batı Akdenizli ihracatçıların küresel bazda faaliyetlerini kesintisiz sürdürmesi gelecek adına ümit verdi.

Yaş meyve sebze, doğaltaş ağırlıklı maden, ağaç orman ürünleri, kimya ve demir-demir dışı metaller sektörü en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5 sektör oldu. Rusya, Almanya, Çin, Ukrayna ve Romanya ise 1 Ocak ila 16 Mayıs tarihleri arasında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke sıralamasına adını yazdırdı. Yurt dışında yaşanan ekonomik daralmanın sona ermesiyle Bölge ihracatının gelecek yıllarda yeni başarı hikayeleri yazması bekleniyor.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına ve küresel ekonomik olumsuzluklara rağmen, ihracat rakamlarını korumak ve ihracatı sürdürülebilir kılarak, bölge ekonomisinin en önemli aktörlerinden birisi haline getirmenin önemine dikkat çekti. Çavuşoğlu, " BAİB olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz ve Bölgemiz ihracatını daha artırmak için çalışacağız. Bu çerçevede ihracatı geliştirmek adına önümüzdeki haftalarda Bölgemizin il ve ilçelerinde eğitim faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Eğitimlerin ardından firmalarımızı yurt dışı pazarlama faaliyetlerine götürerek, iş görüşmeleri yapıp, ihracat bağlantıları kurmak adına misyonumuzu yerine getireceğiz" dedi.