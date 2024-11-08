Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Aksöz, soğuk havalarda elektrikli araçların pil tüketimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Aksöz, “Soğuk havalar elektrikli araçlarda batarya tüketimini çok fazla etkilemiyor” dedi.

Son yıllarda artan elektrikli araçların kullanımı, soğuk iklime sahip bölgelerde vatandaşların aklında soru işaretine neden oluyor. Soğuk havalarda batarya tüketiminde artış olduğunu söyleyen vatandaşlar, pil seviyesinde düşüşlerin olduğunu iddia ediyor. Sivas Cumhuriyet Üniversite Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aksöz, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Araçların bataryaları ile ilgili bir önyargı olduğunu ifade eden Aksöz, “Soğuk havalardaki pil tüketim artışı sadece elektrikli araçlara özgü bir durum değil. Aslında içten yanmalı motora sahip araçlarda da benzer durum söz konusudur. Nasıl ki soğuk havalarda aracı önceden ısıtmanız gerekiyorsa elektrikli araçlarda da benzer durum söz konusu” dedi.

Aracı önce ısıtmak gerekiyor

Yerli ve milli Togg’un ülkemizde başarı hikayesi yazdığını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Aksöz, “Satış rakamları ülkemizde elektrikli araçlara ilginin daha da arttığını gösteriyor. Bununla beraber Amerika, Avrupa ve özellikle Uzak Doğu menşeli araçların da piyasaya girmesiyle beraber elektrikli araçların kullanımı daha da artmış durumda. Araçların pili ile ilgili yanlış bir önyargı var. Soğuk havalardaki pil tüketim artışı sadece elektrikli araçlara özgü bir durum değil. Aslında içten yanmalı motora sahip araçlarda da benzer durum söz konusudur. Nasıl ki soğuk havalarda aracı önceden ısıtmanız gerekiyorsa elektrikli araçlarda da benzer durum söz konusu. Burada ön hazırlığın yapıldığı zaman yani araç sistemlerinin, motorunun veya aracın bataryası ön ısıtmaya tabi olduktan sonra kullanılmaya başlanması hem batarya verimini hem de araç içi entegre sistemlerin verimini artırır. Ortaya çıkabilecek tasarrufsuz durumların önüne geçilmiş olur” diye konuştu.

Klimaya bağlı hem yazın hem de kışın tüketim artıyor

Yaz aylarında kullanılan klimanın elektrik tüketimini doğrudan etkilediğini ifade eden Aksöz, “Elektrikli ve diğer araçlarda da hem yaz aylarında hem de kış aylarında tüketime bağlı olarak batarya veya yakıt performansında farklılıklar görülebilir. Yaz aylarında nasıl klima kullandıkça yakıt tüketimi artıyorsa elektrikli araçlarda da batarya tüketimi artacaktır. Kış aylarında da klima kullanımından dolayı aynı şekilde daha fazla yakıt veya batarya tüketimi olacaktır. Bu soğuk havalarda beklenen bir durumdur. Elektrikli araçlarda lityum iyon bataryalarla birlikte ek bir batarya modülü kullanılır. Araca en başta elektrik sağlanır, kontaktan sonra benzin deposu devreye girer ve aracın motorunu çalıştırmaya başlar. Elektrikli araçlarda da benzer bir durum söz konusudur. Lityum iyon batarya devreye girmeden önce ek batarya devreye girerek sistemin hazırlanması ve ısıtılmasını sağlar. Lityum iyon batarya daha sonra devreye girer. Lityum iyon bataryanın 0 derece altında çalışması beklenmeyen bir durumdur” ifadelerine yer verdi.

“Soğuk havalar elektrikli araçlarda batarya tüketimini çok fazla etkilemiyor”

Lityum iyon bataryalar dışında bir proje üzerinde çalıştıklarını ifade eden Ahmet Aksöz, şu ifadelere yer verdi:

“Soğuk havalar elektrikli araçlarda batarya tüketimini çok fazla etkilemiyor diyebiliriz. Nasıl ki içten yanmalı motorlu araçlarda soğuk hava yakıt tüketimine etki ediyorsa elektrikli araçlarda da aynı şekilde soğuk havaya bağlı olarak ısıtma sistemleri daha fazla enerji tüketimine sebep oluyor. Soğuk havaya sahip olan bölgelerde daha fazla elektrik tüketimi ve şarj operasyonu ihtiyacı duymaktadır. Bizler devam eden Avrupa Birliği projelerimizde Solid S bataryalar çalışıyoruz. Solid S bataryalar soğuktan daha az etkilenen, ısı değişimlerinden daha az etkilenen bundan dolayı soğuk havalarda daha performanslı çalışabilecek ve daha uzun menziller kat edebilecek özel bataryalardır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak bu konuda çözüm üretmek adına batarya yönetim sistemlerinde hem yapay zekâ çözümlerinde güzel projelerimiz var.”