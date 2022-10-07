DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Mergiç Mahallesi’nden geçen Küçük Melen Çayı kenarında otlanırken bataklığa saplanan inek 3 gün sonra Düzce Belediyesi İtfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Mergiç Mahallesi’nden geçen Küçük Melen Çayı kenarında otlanırken bataklığa saplanan inek 3 gün sonra Düzce Belediyesi İtfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Küçük Melen Suyu kenarında bataklığa sağlanan ineği kurtardı. Mergiç Mahallesi’nden geçen Küçük Melen Çayı’nda balık tutan vatandaşlar, 3 gündür aynı yerde gördükleri ineğin bataklığa saplanarak çıkamadığını fark etmesi üzerine Düzce İtfaiyesine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye erleri, önce ineğin gövdesinin bulundu yerdeki çamuru kürekle temizledi. Daha sonra geniş bir halatı ineğin karın bölgesinden geçirip itfaiyenin vinciyle kurtarıldı. 1 saatlik uğraş sonucu inek bulunduğu yerden kurtarılmış oldu. Bir süre çıkarıldığı yerde duraklayan inek daha sonra ahırının yolunu tuttu.