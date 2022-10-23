Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu inek saplandığı yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Saldırıya uğrayan yazar Salman Rüşdi bir gözünü kaybetti

Saldırıya uğrayan yazar Salman Rüşdi bir gözünü kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin Altınoluk mevkiinde meydana geldi. Metin Çakmak isimli vatandaşa ait olan inek, yoğun yağışlardan sonra bulunduğu bölgede arazinin yumuşamasıyla bataklığa saplanarak mahsur kaldı. İneğin saplandığı yerden çıkamayan vatandaşlar, Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden destek istedi.

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