Erzincan’da Karasu nehrinde bataklığa saplanan büyükbaş hayvanları AFAD ve JAK ekipleri su üstü bot ile ulaşarak kurtardı.

Erzincan’da Karasu nehrinde bataklığa saplanan büyükbaş hayvanları AFAD ve JAK ekipleri su üstü bot ile ulaşarak kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Erzincan’da 2 büyükbaş hayvan merkeze 13 kilometre uzaklıkta bulunan Pekmezli köyü yakınlarından geçen Karasu nehrinde bataklık alana saplandı. Hayvanlarını kendi çabalarıyla kurtaramayan vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve JAK ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler büyükbaş hayvanlara ulaşmak için yaklaşık 2 kilometre uzaklıktan Karasu nehrine su üstü bot ile girerek hayvanların yanına ulaştı. AFAD ve JAK ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda ip yardımı ile büyükbaş hayvanları saplandıkları bataklık alandan çıkararak sahibine teslim ettiler.

Kurtarılan hayvanların da herhangi bir yara almadıkları öğrenilirken hayvan sahibi özverili çalışmalarından ötürü AFAD ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.