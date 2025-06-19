Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde bataklığa saplanan 6 büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Karadut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merada otlayan 6 inek, yumuşak zemine saplanarak bataklıkta mahsur kaldı. Durumu fark eden mahalle sakinleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, iş makineleri ve halatlar yardımıyla başlattıkları çalışmada, yaklaşık 2 saatlik çaba sonucu 6 ineği sağ olarak kurtardı.

Kurtarılan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.