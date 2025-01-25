Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Koordinasyon Birimine tayin edilen Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit için veda programı gerçekleştirildi.

Öğretmenevindeki veda programına, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında görev yapan personel katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit programda yaptığı konuşmada,” Bundan 7 yıl önce, 5 Ocak 2018 tarihinde aranıza katıldım. Kendi memleketimde çalışmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadım. Bu süreçte siz değerli çalışma arkadaşlarımın desteğiyle büyük işlere imza attık. Kütahya’da il müdürlüğü yapmış Kütahyalı ilk ve tek isim olmak Allah’ın bir lütfu. Ayrıca Kütahya’da şimdiye kadar en uzun süre görev yapmak da bize nasip oldu. Görev sürem boyunca birlikte hareket etmeye, insan odaklı bir yönetim anlayışı sergilemeye özen gösterdim. Deprem riski taşıyan 44 binanın yıkımından, 50 yeni binanın inşasına ve güçlendirilmesi gereken binaların tamamına yakınının yenilenmesine kadar pek çok projeyi hayata geçirdik. Eğitime katkılarımızı artırmak amacıyla başlattığımız ve "Maarif 43 Hareketi” adıyla yürüttüğümüz proje sayesinde eğitim, öğretim kalitesini artırmayı hedefledik” dedi.

Herkesten haklarını helal etmelerini isteyen Müdür Hasan Başyiğit, “Benim hakkım varsa helal olsun. Her zaman yanınızdayım. Kütahya’ya ve eğitim camiasına hizmet etmiş olmam benim için büyük bir onurdur. Bundan sonraki görevimde Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Koordinasyon Biriminde çalışacağım” dedi.

Konuşmasının sonunda ailenin önemini de vurgu yapan Müdür Hasan Başyiğit, görevi süresince desteğini esirgemeyen eşine teşekkür etti.