Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, Öğretmenler Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Bir Öğrencinin Yüreğine Dokunmak; Öğretmen Olmanın Gücü" konulu konferans, Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programa, Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, DPÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Özdilek, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Acet, fakültede görevli akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Acet, konferansa konuşmacı olarak katılan İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’e teşekkür etti. Ardından söz alan Başyiğit, öğretmenlik mesleğinin yalnızca bilgi aktarmak olmadığını, öğrencilerin hayatına yön veren bir rehberlik görevi üstlendiğini belirtti.

Başyiğit, konuşmasında öğretmenlerin derslerine hazırlıklı girmelerinin önemini vurgulayarak, "İyi bir öğretmen olmanın en temel şartı, derslerde ne yapacağını önceden planlamaktır. Hazırlık yapmadan hiçbir öğretmen dersine girmemelidir" dedi. Ayrıca mesleğin sevgiyle yapılması gerektiğinin altını çizerek, "İşini severek yapan bir öğretmen, öğrenciler üzerinde iz bırakır," ifadelerini kullandı.

Konferans, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve akademisyenlerinden oluşan koronun sunduğu müzik konseri ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.