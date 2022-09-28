Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Akif Baştürk, Emeksiz Caddesinde esnafları ziyaret etti. Ziyaret esnasında açıklama yapan Baştürk, “Malatya olarak hep birlikte kalkınacağız” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Akif Baştürk, Emeksiz Caddesinde esnafları ziyaret etti. Ziyaret esnasında açıklama yapan Baştürk, “Malatya olarak hep birlikte kalkınacağız” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) seçimlerine sayılı günler kala Başkan Adayı Akif Baştürk, esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. 2 Ekim’de yapılacak olan seçimlere “MAVİ” pusulayla katılacak olan Baştürk, Emeksiz caddesinde tek tek esnafları gezdi. Esnafların sorunlarını dinleyen ve taleplerini not alan Baştürk’e, esnaflar tarafından yoğun ilgi vardı.

“Malatya’mız için elimizden gelen gayret ve çabayı sarf edeceğiz”

Emeksiz esnafını gezerken Malatya için ellerinden gelen tüm gayreti ve çabayı sarf edeceklerine değinen Baştürk, “Bugün emeksiz esnafıyla onların sorunlarını, bu sorunların çözümlerini ve ticaretlerini konuşuyoruz. Oldukça iyi ve verimli sohbetler yapma fırsatı bulduk. Yine burada da bizlere karşı esnaflarımızdan oldukça yoğun bir ilgi var. Bildiğiniz gibi seçimlere birkaç gün kaldı ve biz inşallah bu süreçten başarı ile çıkarak Malatya’mız için elimizden gelen gayret ve çabayı sarf edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Komitemizde 3 Meclis üyesi adayımız kadın”

Malatya’da kadınların ticarette etkin olduğuna vurgu yapan Baştürk, “Malatya’da ticaret ve sanayi odasına ilk kadın üyeyi biz almış olduk. Şuan komitemizde 3 tane kadın meclis üyesi adayımız bulunuyor. Gün geçtikçe kadınlarımız da ticarette etkin olmaya başladılar. Bizler seçim süreci boyunca bunun birçok örneğini de gördük. Bu nedenle meclisimizde onları temsil ve onların sorunlarını, taleplerini bizlere ulaştırma noktasında bize katkı sunacak kadın meclis üyelerimize ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Onlar sayesinde Malatya’nın iş kadınlarıyla daha iyi iletişim kuracak ve kadın girişimcilerimizi teşvik ederek onlar için elimizden gelen bütün desteği sağlayacağız. Bizler bütün esnaf ve firmalarımızla Malatya olarak kalkınacağız” ifadelerini kullandı.

“Başarmak için hiçbir engel yoktur”

MTSO’da bir ilke imza attıklarına vurgu yapan meclis üyesi adayı Pınar Gülle ise, “ Ben Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisiyim. Malatya içerisinde birden fazla işletmem var. MTSO’ da 1993 yılından beri tarihinde ilk defa başkanımızın da desteğiyle kadın meclis üyelerimiz var. Ben umarım kadınların sesini meclise taşıyabilirim ve onları bu konuda destekleyebilirim. Hayatımın birçok alanını iş ile geçiren biri olarak hem iş hem de ailemden meclis üyeliğim konusunda büyük bir destek görüyorum. Ben kendi adıma bu görevle kadınlar adına çok büyük bir sorumluluk hissediyorum ve bütün kadınlar adına hayırlı olmasını diliyorum. Başarmak için hiçbir engel yoktur bu nedenle kendilerine en az benim kadar mecliste onlar adına da çalışacağım söz veriyorum” dedi.