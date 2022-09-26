Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkanlık seçimlerine sayılı günler kala MTSO Başkan Adayı Akif Baştürk, Esnaf ziyaretlerine hız verdi. Tüm esnafları gezmeye gayret gösteren Baştürk’ün, esnaflardan tam destek mesajları aldığı bildirildi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkanlık seçimlerine sayılı günler kala MTSO Başkan Adayı Akif Baştürk, Esnaf ziyaretlerine hız verdi. Tüm esnafları gezmeye gayret gösteren Baştürk’ün, esnaflardan tam destek mesajları aldığı bildirildi.

2 Ekim’ de gerçekleşecek olan MTSO seçimlerine mavi pusulayla katılacak olan başkan adayı Akif Baştürk’ün seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Akpınar bölgesini ziyaret ederek esnaflarla bir araya gelen Baştürk, esnafların sorunlarını dinledi. İstişarelerde bulunan Baştürk, taleplerini not aldı. Esnaflar, “Akpınar esnaflarından Baştürk’e tam destek durmak yok yola devam” dedi.

Akpınar’ın Malatya’nın ticaretinde önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Baştürk, “Bildiğiniz gibi Akpınar ticaretimizin kalbi, Malatya’mızın ticaret merkezlerinden birisi ve biz de burada esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Bizler bu hafta sonu TSO seçimlerinden galip gelebilmek için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. İnşallah Malatya’mızla beraber büyüyeceğiz ve ticaretimizi geliştireceğiz. Malatya’mızı ve ülkemizi güzel günler bekliyor. Bizler buna inanıyoruz ve kendimize güveniyoruz. Aynı şekilde Malatya’mıza da güveniyor ve tüm desteklerini güzel günlerde ve işlerde buluşmak ümidiyle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Akpınar esnaflarının ‘Biz sizin yanınızdayız’ sözlerine değinen Baştürk, “Akpınar esnafının bizimle olması ve bizimle hareket etmesi bizleri tabi ki çok onurlandırdı. Her iki taraf için de güven verdi. İnşallah bizlerde esnafımızın güvenine layık olmaya çalışacağız ve bu yolda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ziyaret esnasında başkan adayı Akif Baştürk’e büyük bir sevgi gösterisinde bulunan Akpınar esnafı, seçim sürecinde destekçileri olduklarını ifade ederek Baştürk’e iyi dileklerde bulundu.