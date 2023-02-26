Devrek Bastoncular Derneği Kurucu Başkanı, ilçenin yerel kültürü ve bastonculuk üzerine araştırmaları bulunan Raşit Korum hayatını kaybetti. Hastalığı sebebiyle ZBEÜ Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenilen Korum’un cenazesi Devrek ilçesinde toprağa verilecek. Korum’un cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yerel kültür ve bastonculuk üzerine araştırmaları bulunan baston ustası Raşit Korum hayatını kaybetti.

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