Samsun’da inşaatta alçı çekerken bastığı tahta kırılan işçi 2 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Samsun’da inşaatta alçı çekerken bastığı tahta kırılan işçi 2 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta merdiven duvarına alçı çeken işçilerden Berat D.(45), bastığı tahtanın kırılması sonucu yaklaşık 2 metre yüksekten düştü. Yaralanan Birol D. ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olay yerinde incelemede bulundu.
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