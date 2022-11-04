Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta merdiven duvarına alçı çeken işçilerden Berat D.(45), bastığı tahtanın kırılması sonucu yaklaşık 2 metre yüksekten düştü. Yaralanan Birol D. ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun’da sahte ve gümrük kaçağı içki ele geçirildi

Samsun’da sahte ve gümrük kaçağı içki ele geçirildi

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