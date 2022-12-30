Polis iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı.

İş kazası, İlkadım ilçesinde bulunan Bulvar Alışveriş Merkezi (AVM) yerleşkesindeki LCW Waikiki mağazasında meydana geldi. Mağazanın tavan katında çalışan Ali Bozdemir’in (37) bastığı kartonpiyer parçası kırıldı. Kartonpiyerin kırılması sonucu mağazanın içine düşen işçi yaralandı. Yaralanan işçi için mağaza çalışanları 112’yi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçi burada tedavi altına alındı.

Samsun’da bir giyim mağazasında yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı.

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