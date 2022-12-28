Türk-İş’e bağlı Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (Bass) Adana Şube Başkanlığına Ömer Faruk Delikanlı yeniden seçildi.

Türk-İş’e bağlı Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (Bass) Adana Şube Başkanlığına Ömer Faruk Delikanlı yeniden seçildi.

Bass Adana Şube 8’nci Olağan Genel Kurulu bir otel de gerçekleşti. Genel Kurul’da kısa bir konuşma yapan Bass Genel Başkanı Turgut Yılmaz, bu zamana kadar yaptıkları sendikal çalışmalardan örnekler verdi. Yılmaz, “Halkın refah seviyesinin artması için tüketen değil, üreten olmayız” dedi.

Türk-İş 4. Bölge Temsilcisi Edip Gülnar’da yaptığı konuşmada, her konuda olduğu gibi işçinin hak ve çıkarlarının gözetilmesi hususunda üzerine düşeni yaptığını söyledi.

BASS Adana Şube Başkanı Ömer Faruk Delikanlı ise, “Görev süremizce üye arkadaşlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş barışı ve huzurunun sağlanması üyelerimizin var olan sıkıntılarının çözümü konusunda üzerimize düşeni yapmanın huzuru içindeyiz. Ben ve yönetimde bulunan arkadaşlarımız bundan sonra da yılmadan, yorulmadan, değerli üyelerimizin haklarını korumak için çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Oy kullanan delegelerin büyük oranda oyunu alan mevcut Şube Başkanı Ömer Faruk Delikanlı, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Ömer Faruk Delikanlı Başkanlığındaki BASS Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Şube Sekreteri Ramazan Yentürk, Mali Sekreter Yaşar Uzelbakır, Üye; Ersin Fadıloğlu, Ahmet Pan, Sinan Türkmen ve Fatih Gedik.