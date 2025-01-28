Kayseri’de Gazeteci Azim Deniz’i aracına bindiği sırada tabancayla yaralayan şahsın yargılandığı davada karar çıktı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyayı temyize götüreceği öğrenildi.

Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık A.T. ve avukatı katıldı. Duruşmada mahkeme heyeti tarafından sanık A.T. ’silahla kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti sanığın bu suçu silahla işlemesi nedeniyle cezayı 3 yıl 9 aya yükseltti. Müşteki Azim Deniz’in aldığı yaranın hayati fonksiyonuna etkisini göz önüne alan heyet, cezayı artırarak sanık A.T.’nin 3 yıl 16 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesindeki araçlar, suç konusunun önem ve değerini göze alarak da sanığa 1 yıl 6 ay hapis ve 50 gün adli para cezası verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, sanık A.T.’ye Gazeteci Azim Deniz’e 500 metre yakınına yaklaşmamak şeklinde adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağının devamına, 48 bin TL avukatlık ücretinin sanıktan alınmasına ve keşif ve bilirkişi gideri olan 11 bin 592 TL’nin sanıktan alınarak hazineye teslim edilmesine karar verdi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararı temyize götüreceği öğrenildi.

Olay

5 Şubat 2024 tarihinde Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak’ta meydana gelen olayda, Gazeteci Azim Deniz’e evinden çıktığı esnada silahla ateş açılmıştı. Bacağından ve karnından yaralanan Deniz, yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesine götürülmüştü. Deniz, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren A.T.’yi Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yakalamıştı. Olay sonrası hazırlanan iddianamede sanık A.T.’nin ‘kasten yaralama’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan cezalandırılması talep edilmişti.