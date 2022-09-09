Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Nuri Ahmet Saraç, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret ettiler.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Nuri Ahmet Saraç, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Başsavcı Yeldan ve Başsavcı Vekili Saraç’a Eskişehir OSB’de yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve yapılan yeni yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Eskişehir’in ülkenin en köklü sanayi şehirlerinden biri olduğunu belirten Başkan Küpeli, “Ülkemizin en köklü sanayi şehirlerinden biri olan Eskişehir genelinde 900’ü aşkın sanayi kuruluşu bulunmakta olup, bu kuruluşlardaki toplam çalışan sayısı 68 bin civarında ve 2021 yılı ihracatları ise 4 milyar dolara yaklaşmıştır. Bölgemiz ise tüm bu sanayi potansiyelinin, yüzde 80’inin faaliyet gösterdiği ve üretim yaptığı en önemli üretim merkezidir. Ülkemizin en büyük ikinci OSB’si Eskişehir OSB olup, yakın zamanda planladığımız büyüme çalışmaları tamamlandığında toplam alanımızı aşamalar halinde 50 milyon metrekareye ulaşacak ve inşallah yine Türkiye’nin en büyük OSB’si haline geleceğiz” dedi.

Devletimizin ve kolluk güçlerimizin yanındayız

Başkan Küpeli’nin Eskişehir’in adli olaylar yönünden ülkemizin en güvenli şehirlerinden biri olduğunu, bu konuda adli sistemin ve kolluk güçlerinin etkin çalışması zamanında müdahalesi sayesinde güvenli bir şehirde yaşamanın ve üretmenin memnuniyetini duyduklarını belirterek, bu güvenli ve istikrarlı ortam yatırımcıların şehrimize tercih etmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Küpeli, “Siz güçlü olursanız biz evimizde can ve mal güvenliğimiz olduğu halde rahat uyuruz. Sizler çok önemli bir görev ifa ediyorsunuz, devletimizin ve kolluk güçlerimizin her zaman yanındayız” diye konuştu.

Eskişehir’e hizmet vermek bizler için büyük bir mutluluk

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir OSB yönetiminin şehrin gelişimi ve kalkınması yürüttüğü çalışmaların çok değerli olduğunu söyledi. Eskişehir’de görev yapmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Yeldan, Eskişehir için hizmet eden tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliğine her zaman hazır olduklarını vurguladı. Başsavcı Yeldan, “Ülkemizin en önemli sanayi şehirlerinden birinde hizmet vermek bizler için büyük bir mutluluk, burada ülkemizin en güzide sanayi kuruluşları üretim yapıyorlar. Onlara güvenli bir ortam temin etmek, kamunun en önemli görevlerinden birisidir. Bazen istenmese de firmalarımız bazı adli olaylarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Gerek kolluk kuvvetlerimiz gerekse savcılığımız ve adli sistemimiz bu konuda titiz bir şekilde çalışıyorlar. Bizler kanun ve kurallar içinde yaşayan ve üreten vatandaşlarımızın daima yanında ve hizmetindeyiz” şeklinde konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Nuri Ahmet Saraç ise Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli’ye ve yönetimine ev sahipliği için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.