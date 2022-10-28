BİK Şube Müdürü İbrahim Çorbacı görevlere yeni atanan Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’i ziyaret ettik. Çorbacı ziyaretin anısına Başsavcısı Emre ile Rektör Sözbir’i tebrik ederek ‘Basının Gözünden Ayasofya kitabı’ hediye etti.

Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, Başsavcı ile Rektör’e Basının Gözünden Ayasofya kitabı hediye etti.

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