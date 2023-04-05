Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, “Avukatlar Günü” nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında, “Adalet Mülkün Temelidir” sözünden hareketle, adaletin tecellisinde önemli bir mesuliyet üstlenen tüm avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutluyorum” dedi.

Başsavcı Uzun mesajında, " Yargı erkinin vazgeçilmez unsurlarından "Savunma" görevini ifa eden, kişisel hak ve özgürlüklerin korunması, geliştirilmesi ile adaletin tecellisi adına kamusal bir hizmet sunan tüm avukat meslektaşlarımın Avukatlar Gününü kutlar, mesleki sorunlarının en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması temennisiyle sağlık, afiyet ve meslek hayatlarında başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.