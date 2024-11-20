Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

Görev yaptığı süre içerisinde başta FETÖ operasyonları olmak üzere önemli terör soruşturmalarının başarılı ismi Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, HSYK’nın mazeret kararnamesi ile Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

Daha önce Cumhuriyet Savcısı, Erzurum Eğitim Merkez Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, HSK’nın yaz kararnamesi ile Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı olarak tayin oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile mücadelede, terör operasyonlarında yaptığı başarılı soruşturma dosyaları ile önemli iz bırakan Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına görevlendirilirken, bu görevdeki Hüsnü Hakan Yağız ise Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.