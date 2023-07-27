Tayini Manisa’nın Alaşehir ilçesine çıkan Viranşehir Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay için veda yemeği düzenlendi. Veda gecesine Viranşehir Kaymakamı Önder Çengel, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve eşi Sibel Ekinci katıldı.

Yaklaşık 2 yıldır Viranşehir Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Aydın Tuncay, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesi ile Manisa ilinin Alaşehir ilçesine tayin oldu. Başsavcı Aydın için Viranşehir Belediyesi’ne bağlı Emine Erdoğan Aile ve Kadın Merkezi’nde veda yemeği düzenlendi. Geceye Viranşehir Kaymakamı Önder Çengel, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve eşi Sibel Ekinci, Viranşehir Adliyesi’nde görev yapan hakim, savcı, memurlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Veda yemeğinde konuşma yapan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevini başarılı bir şekilde yürüten ve Manisa ilinin Alaşehir ilçesine tayini çıkan Başsavcı Aydın Tuncay’a yeni görev yerinde başarılar diledi.

Başsavcı Aydın ve tayini çıkan diğer Cumhuriyet savcıları ile diğer adliye personellerine de görev süresi boyunca Viranşehir’e yaptıkları başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Ekinci, yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını diledi. Ekinci, gecede Manisa’ya atanan Başsavcı Aydın’a ilçede yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi de takdim etti.