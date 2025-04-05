DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Avukatlar Günü için yayımladığı mesajda, "Avukatlarımız; hukukun üstünlüğünü koruyarak adaletin sağlanmasına katkı sunmakta, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini savunmakta, hukuk sistemimizin ayrılmaz bir parçası olarak görev yapmaktadır" dedi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yasin Emre mesajında, "Toplumun adalet duygusunun tesisi, hak arama özgürlüğünün etkin şekilde kullanılması ve hukuk devleti ilkesinin yaşatılması noktasında avukatlarımızın üstlendikleri rol, son derece kıymetlidir. Savunma makamının onurlu temsilcileri olan avukatlarımız; hukukun üstünlüğünü koruyarak adaletin sağlanmasına katkı sunmakta, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini savunmakta, hukuk sistemimizin ayrılmaz bir parçası olarak görev yapmaktadır. Bu vesileyle, mesleklerini büyük bir özveri, bilgi ve sorumlulukla icra eden tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.