Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı başkanlığında, Muğla Baro Başkanın da katılımıyla Muğla Adliyesi önünde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı başkanlığında, Muğla Baro Başkanın da katılımıyla Muğla Adliyesi önünde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kan bağışına Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Muğla Baro Başkanı Levent Akgün, adliye personeli ve avukatlar kan bağışında bulundular. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, “Cumhuriyet Başsavcılığımızın öncülüğünde, Baro başkanlığımızın da desteğiyle birlikte Muğla Adliyemizin önünde avukatlarımız, adliye personelimizin de katılımıyla kan bağışında bulunuyoruz. Hepimiz bizzat kan vererek bu çalışmaya destek olacağız. Bir kan bağışının 3 insanın hayatını kurtardığı bilinciyle tüm kamu personelimizi, tüm Muğlalı hemşerimizi bu etkinliğe katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Muğla Baro Başkanı Levent Akgün ise, “Kan bağışının çok önemli olduğunu biliyoruz. Bir gün o kanın bizlerin de ihtiyacı olacağını önemsemeliyiz. Bu sebeple Başsavcım ve Adalet Komisyonu Başkanımla bu kampanyaya destek olmaktan ayrı bir mutluluk duyuyoruz ve herkesi bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Kızılay tarafından kurulan kan bağış tırında gün boyu Adli personel ve avukatlar kan bağışında bulundu.