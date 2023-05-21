Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘Güneş Topluyoruz Sizin İçin’ sloganıyla hayata geçirdiği ’Güneş Paneli Desteği Projesi’ ile merkez Yenişehir ilçesi İnsu Mahallesi’nde çadır yaşamı süren Başpınar ailesi, kendilerine verilen güneş paneli sayesinde hem çadırlarını aydınlatıyor hem de televizyon seyredebiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının ‘Güneş Topluyoruz Sizin İçin’ sloganıyla hayata geçirdiği ‘Güneş Paneli Desteği Projesi’ Yörüklerin çadırlarını aydınlatmaya devam ediyor. Mersin’in yüksek kesimlerinde küçükbaş hayvan ve arıcılıkla uğraşan konargöçer aileler için hayata geçirilen projeden faydalananlardan biri de İnsu Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde hayvancılıkla uğraşan Başpınar ailesi oldu. Geçimlerini küçükbaş hayvancılıkla sağlayan Başpınar ailesi 10 yıldır aynı bölgede hayatlarını sürdürüyor. Yaşadıkları yüksek rakımlı bölgede elektrik olmadığı için güneş enerji paneline ihtiyaç duyan ailenin çadırı, Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği güneş paneli ile aydınlanıyor, evin 3 küçük çocuğu da bu panel sayesinde çalışan televizyonda çizgi filmlerini izliyor.

Hem aydınlanıyor hem aydınlatıyorlar

Hem hayvanlarıyla hem eviyle hem de çocuklarıyla ilgilenen Nilay Başpınar, güneş paneli olmadan önce en çok da akşamları evin içinde ışık yanmadığında ve hayvanları kontrole giderken zorlanıyordu. Gece hayvanları kontrol etmeye giderken, çocukların çizgi film izleyebilmesi için de televizyona ihtiyaç duyduğunu belirten Nilay Başpınar, güneş paneli geldikten sonra her işini daha kolay ve daha rahat yapmaya başladığını ifade etti. Hava karardıktan sonra ışıkları olmadığı için kendilerinin de çocukların da sıkıldığını ifade eden Başpınar, en çok da 3 küçük çocuğu adına sevindiğini söyledi.

"Güneş panelinin bize çok büyük faydası var"

10 yıldır ailesi ve keçileriyle birlikte İnsu’da yaşayan Başpınar, Güneş Paneli Desteğini duyar duymaz Büyükşehir Belediyesini arayıp başvurduğunu belirtti. Başpınar, "Çıktı şansıma. İki hafta falan oldu. Televizyonumuz çalışıyor, aydınlatmamız 7/24 çalışıyor. Telefonumuz sürekli şarj halinde. Gece hayvanları kontrol ederken kullandığımız elektrik fenerlerini şarj ediyoruz. Çok büyük faydası var. Çok rezillikti. Traktörün aküsünden faydalanıyorduk, ona takıyorduk ama o da bitiyordu. Mesela akşam saat 8-9’dan sonra ışığımız yoktu ama panelin sayesinde ışıklandırmamız oldu. Ben mesela oğlağa gidiyorum. Evde duramadığım için çocuklara televizyonu açıyorum, onlar da çizgi filme bakıyorlar, sürekli evdeler. Panel sayesinde onlar da rezil değiller ben de" dedi.