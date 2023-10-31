Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan ve pehlivanlık hayatı başarılarla dolu olan Dünya Şampiyonu ve Kırkpınar Başpehlivanı Mehmet Güçlü, gençlik yıllarını anlattı. İsmi ata sporu güreş ile özdeşleşen ve halen pek çok pehlivanın örnek aldığı Mehmet Güçlü, aynı zamanda önemli bir Türk kültürü olan güreşin genç nesle de sevdirilmesi gerektiğini söyledi. Eskiden, köy ve kasabalarda düğünlerin bile pehlivan güreşleri organizasyonu ile şenlendiğini belirten Güçlü, kendisinin de düğün güreşlerinde keşfedildiğini belirterek ata sporumuz güreşe daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Muğla’nın Milas İlçesi’nde 14 Mart 1952 günü dünyaya gelen Mehmet Güçlü, çocukluk yıllarında ilçesinde yaptığı güreşlerden sonra 1968 yılında profesyonel güreşlere başladı. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında hem serbest, hem de grekoromen stillerde başarılar kazanan Mehmet Güçlü, güreş hayatı boyunca 150 kez milli mayo giyen ender sporculardan biri oldu. 1974 yılında Yağlı güreş yapmaya başlayan Güçlü, 1980 yılında Kırkpınar Başpehlivanı oldu.

Çayırların yanı sıra minderde de fırtınalar estiren Mehmet Güçlü; 1969 yılında Balkan ikincisi, 1970 yılında İsveç’te gençlerde 90 Kg.’da Avrupa Şampiyonu, 1971 yılında İzmir Akdeniz oyunlarında takım halinde şampiyonluk,

1972 yılında Olimpiyatlarda dördüncü, aynı yıl Ordular arası Dünya birinciliği elde etti. Güreş hayatı başarılarla dolu olan Mehmet Güçlü, 1973 yılında İran’da 100 kiloda Dünya Şampiyonasında sekizinci, 1974 yılında İstanbul’da Dünya Şampiyonasında üçüncü, 1976 yılında Leningrad’da Avrupa şampiyonasında üçüncü, 1976 yılında Leningrad’da Aleksandr Vasiliyevich Medved Turnuvasında birinci oldu.

Kırkpınar’da da bir çok başarıya imza atan Mehmet Güçlü, 1974 yılında Başaltına altıncı, 1976 yılında Başpehlivanlıkta beşinci, 1977 yılında Başpehlivanlıkta altıncı, 1980 yılında Başpehlivan oldu. Kırkpınar güreşlerine devam eden Mehmet Güçlü, 1984 yılında Başpehlivanlıkta üçüncü, 1985 yılında Başpehlivanlıkta ikinci,1988 yılında Başpehlivanlıkta üçüncü ve 1989 yılında Başpehlivanlıkta ikinci oldu.

İlerleyen yaşına rağmen güreşlere devam eden Mehmet Güçlü, daha sonraki yıllarda başta Ege ve Akdeniz Bölgeleri olmak üzere 1995 yılına kadar karakucak ve yağlı güreşlere devam etti.

Güreş sporuna olan ilgisinin ilkokul yıllarında öğretmenlerinin ve çevresindeki büyüklerin teşviki ile başladığını belirten Mehmet Güçlü, “Beni gören herkes başka bir kişiyle güreştirmek istiyordu, abimi bile yeniyordum. Daha sonra güreşe olan yeteneğimi daha da geliştirmek için Denizli’ye taşındım. Burada deneyimli hocalarla çalıştım ve fiziksel yeteneklerime teknik ve zihin ile birleştirip geliştirdim. 1972’de Ordular arası Dünya şampiyonluğu nasip oldu. 1980 yılında da 28 yaşında iken Sabri Acar’ı yenerek Kırkpınar başpehlivanlık unvanını kazandım" dedi.

Egeli Seyyah ile oldukça samimi geçen söyleşisinde yenildiği zamanlarda duyduğu üzüntüden de söz eden Mehmet Güçlü, adeta Türk’ün adıyla özdeşleşen ata sporu güreşin gençlere sevdirilmesi gerektiğini söyledi. Güreş yapan gençlerin hem fiziki hem de teknik ve zihin olarak daha iyi geliştiğini kaydeden Güçlü, hedefine odaklanan gençlerin mutlaka başarıyı yakalayacağına inandığını söyledi.

Şu anda Milas’ın Kızılcayıkık Mahallesi’nde ikamet eden ve ilçede kendi adına hizmet veren Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi’nin başarıları ile gurur duyan 72 yaşındaki Mehmet Güçlü, halen içinde güreş sevgisinin ilk günkü aşkla devam ettiğini söyledi.