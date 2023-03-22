Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in kurucusu olduğu ve halen başkanlığını yaptığı Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı’na (ESBAV) bağlı Özel Çağdaş Okullarına deprem bölgesinden gelen bir öğrencinin başörtüsü gerekçe gösterilerek okula alınmadığı iddiası üzerine olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Hatay’da depremin ardından onlarca yakınını kaybeden aile Eskişehir’e geldi. Burada Özel Çağdaş Okullarına giden aile, lisede öğrenim gören kızlarını kaydettirmek istedi. Ancak iddiaya göre okul müdürü başörtüsü bulunan öğrenciyi kayıt edemeyeceklerini söyledi. Depremzede öğrenciye böyle bir yaklaşımda bulunulması tepkiyle karşılanırken, okul müdürü hakkında vakıf yönetimi tarafından bir karar alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.

“İdari ve adli süreç başlatıldı”

Yaşanan olay sonrasında yapılan şikayet üzerine Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Depremzede kızın Anadolu Kız İmam Hatip Lisesine yerleştirildiğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, “Asrın felaketinden sonra şehrimize gelen 38 bin aileyi Allah’ın emaneti olarak görerek, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız himayesinde her türlü yardımı yapmaya başladık. Bunun yanı sıra 5 bin öğrencimiz geldi. Bunları tek tek arayarak, resmi ve özel okullarımıza yerleştirmeye başladık. Bu süreçte basına düşen iddia üzerine imam hatipli bir öğrencimizin okula kayıt sırasında yaşadığı problemle ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Vali Erol Ayyıldız’ın talimatları ile Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü olarak idari ve adli soruşturma başlatılmış olup, süreç titizlikle takip edilmektedir" diye konuştu.