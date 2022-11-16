Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar Başören Tekke Kavaklı Barajı ile Karabük Aldeğirmen Barajı’nda çalışmalarına devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar Başören Tekke Kavaklı Barajı ile Karabük Aldeğirmen Barajı’nda çalışmalarına devam ediyor.

Yaptığı açıklamada Afyonkarahisar’un Şuhut ilçesinde yapılan Başören Tekke Kavaklı Barajı ile Karabük Aldeğirmen Barajı’ndaki çalışmaların devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Şuhut Başören Tekke Kavaklı Barajının tamamlanmasıyla 2 bin 360 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacaklarını dile getirdi. Ayrıca Şuhut olmak üzere Başören, Tekke ve Kavaklı Köylerinde yılda 1,6 hektometreküp memba kalitesinde içme ve kullanma suyu sağlanacağını söyledi.

Akca, Şuhut Başören Tekke Kavaklı Barajı ile ilgili, “Bu barajımız Afyonkarahisar bölgesinde ilk defa uygulanan silindirle sıkıştırılmış beton barajlar (SSB) tipinde inşa edilmektedir ve bu yönüyle de önemlidir. SSB gövde betonu devam etmektedir. Temelden yüksekliği 43 metre ve su depolama kapasitesi 2,1 milyon metreküp olan Afyonkarahisar Şuhut Başören Tekke Kavaklı Barajının tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 3 milyon 540 bin lira katkı sağlaması hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.

“Ülke ekonomisine yıllık 19 milyon 522 bin 602 lira katkı sağlaması hedeflenmektedir”

Karabük Aldeğirmen Barajı’nın tamamlanmasıyla barajda depolanacak su ile 14 bin 650 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını ve Filyos’un taşkınlardan korunmasının hedeflendiğini kaydeden Akca, şunları aktardı:

“Baraj Menbasında bulunan temelden 44 metre yüksekliğinde olan tersip bendi imalatları tamamlanmıştır. Sağ sahilde sıyırma kazıları, ankraj imalatları ve 145 bin metrekare kaplama imalatının 30 bin metrekaresi tamamlandı. Beton kaplama imalatları, vana odası ve kret ulaşım yolu kazı çalışmaları ayrıca, gövde sıyırma kazı imalatları devam ediyor. Temelden yüksekliği 58 metre ve su depolama kapasitesi 24,2 milyon metreküp olan Karabük Aldeğirmen Barajının tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 19 milyon 522 bin 602 lira katkı sağlaması hedeflenmektedir.”