"Güçlü Sivil Toplum, Güçlü Demokrasi" programı kapsamında Mardin’e gelen Başombudsman Şeref Malkoç, son programında Mardin’de sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle buluştu.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) -Başombudsman Şeref Malkoç'un katıldığı "Güçlü Sivil Toplum, Güçlü Demokrasi" programına Mardin Memur-Sen İl Başkanı Abdulselam Demir de ev sahipliği yaptı.

MALKOÇ, "HİZMETLERİMİZİ DAHA İYİ HALE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞTIK"

Toplantıda konuşma yapan Şeref Malkoç, görev süresi boyunca yürüttükleri çalışmalara değinerek, “Amacımız, vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak ve hizmetlerimizi daha iyi hale getirmekti. Mardin gibi önemli bir şehirde STK’larla bir araya gelmek, bu hedeflerimizi gerçekleştirmek adına büyük bir fırsat. Burada edindiğimiz deneyimler, gelecekteki çalışmalarımıza ışık tutacaktır” dedi.

"STK’LAR OLARAK HER ZAMAN DESTEK OLACAĞIZ”

Programın ev sahibi Mardin Memur-Sen İl Başkanı Abdulselam Demir ise, “Memur-Sen Mardin İl Başkanlığı olarak, demokrasimizin güçlenmesi ve sivil toplumun sesinin daha gür çıkması adına düzenlediğimiz "Sivil Toplum Buluşması" programına hoş geldiniz. Şeref Malkoç’un görev süresi boyunca yaptığı çalışmaları takdirle karşılıyoruz. STK’lar olarak, her zaman kamu hizmetlerinin daha geliştirilmesi için destek olmaya hazırız. Mardin’deki sorunların çözümünde birlikte hareket etmenin önemine inanıyoruz” diye konuştu.

Toplantı, katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasıyla sona erdi.