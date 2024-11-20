Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim İş Sendikası’nın iş birliğiyle düzenlenen 16’ncı Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü Prof. Dr. Naci Görür’e verilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmen ünvanının verilişinin 95’inci yılı ve 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Bu kapsamda 23 Kasım Cumartesi günü saat 18.30’da Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu’nda Eğitim-İş Antalya Şubesi ile birlikte 16’ncı Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü Töreni düzenleyecek. Millet Mektepleri’nin açılışı ve Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmen unvanı verilişinin 95’inci yılında Başöğretmen Onur Ödülü, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan ve korunmasına yönelik çalışmalarından ötürü Bilim Akademisi Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’e takdim edilecek.

Öğretmenlerden resim sergisi

Atatürk Kültür Merkezi’nde ödül töreninin ardından Öğretmenler Günü Karma Resim Sergisi de ziyarete açılacak. 27 Kasım’a kadar açık kalacak sergide, Eğitim-İş öğretmenleri tarafından yapılan Atatürk konulu eserler sergilenecek.