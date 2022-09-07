DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca; Başlar Barajı Sulaması İnşaatında 15 bin 320 dekar alanda çalışmaların tamamlanarak sulamaya hazır hale getirildiğini, projenin tamamının bitirilmesi ile birlikte ise toplamda 38 bin 200 dekar tarım alanının daha sulamaya açılacağını söyledi.

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca; Başlar Barajı Sulaması İnşaatında 15 bin 320 dekar alanda çalışmaların tamamlanarak sulamaya hazır hale getirildiğini, projenin tamamının bitirilmesi ile birlikte ise toplamda 38 bin 200 dekar tarım alanının daha sulamaya açılacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca; Bu çerçevede Başlar Barajı Sulaması İnşaatında 15 bin 320 dekar alanda çalışmaların tamamlanarak sulamaya hazır hale getirildiğini, projenin tamamının bitirilmesi ile birlikte ise toplamda 38 bin 200 dekar tarım alanının daha sulamaya açılacağını söyledi.

Akca; "Projenin yüzde 47’lik kısmı tamamlanmış olup; 22 km ana boru hattı ile 33 km şebeke boru hattı döşenmiştir. Ana boru ve şebeke hatlarından boru döşeme imalatları sanat yapılarının beton ve mekanik imalatları hızla devam etmektedir. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 239 Milyon Türk Lirası katkı ve 5 bin kişilik ek istihdam sağlanacaktır” dedi.